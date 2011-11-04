Эксперты назвали главные фобии украинских политиков

Эксперты считают, что наибольшие страхи украинских политиков – потерять материальные блага и быть разоблаченными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сказал эксперт корпорации стратегического консалтинга «Гардарика» Константин МАТВИЕНКО.

Он подчеркнул, что политики, которые сейчас руководят страной, осознают свою неадекватность стоящим перед ними задачам. Он отметил, что это их главная фобия.

Также эксперт отмечает, что политики боятся не уберечь свои состояния. “Подсознательно они понимают, что общество знает - эти состояния награбленные. А если это так, то в общества возникнет стремление к национализации”, – отметил он.

По словам К.МАТВИЕНКО, фобии политиков материализуются в высоких заборах, домах с колоннами, в окружении себя большим количеством “челяди”, которая помогает им чувствовать себя комфортнее. “Вся политическая прослойка боится того, что общество, в конце концов, осознает, по Андерсену, что король гол”, – объяснил эксперт.

К.МАТВИЕНКО отметил, что фобии политиков также проявляются в соперничестве. “То, что происходит с “инфантом” клана ЛАНДИКОВ, - это тоже признак фобии”, – считает эксперт, который убежден, что Романа ЛАНДИКА нужно освободить из-под стражи.

“Этим эпизодом пытаются прикрыть все остальное безобразие, которое осуществляют власти со своими гражданами физическим насилием”, – подчеркнул К.МАТВИЕНКО и добавил, что дело Романа ЛАНДИКА - малозначимое, а серьезные дела при участии украинских политиков не расследуются.

К.МАТВИЕНКО отмечает, что фобии политиков влекут за собой разочарование общества в государстве как системе институтов. Эксперт убежден, что политики примут такой закон о выборах, который фактически сделает невозможным участие граждан в избирательном процессе. “Через мажоритарную составляющую они пытаются себя законсервировать”, – подчеркнул он.

Комментируя заявление Президента Украины Виктор ЯНУКОВИЧА относительно закупки оружия украинцами якобы для нападений на органы власти, эксперт отметил, что Президентом манипулируют и он плохо проинформирован о реальном положении вещей в обществе. “Это личная трагедия Президента”, – добавил К.МАТВИЕНКО.

Он отметил, что для своего окружения политики создают впечатление собственной общественной значимости, а часть политиков чувствуют, что в действительности они не являются качественными специалистами в своем деле. “То есть, ощущение того, что эти граждане не на своем месте, - оно в них присутствует постоянно”, – объяснил К.МАТВИЕНКО.

В свою очередь социальный психолог Олег ПОКАЛЬЧУК отметил, что политики – это определенная социальная группа, которая генерирует свой страх с того момента, когда они в нее попали.

Основными страхами политиков психолог называет страх разоблачения и возможность организованного социального сопротивления - социального взрыва.

Как сообщал УНИАН, 2 ноября во время расширенного заседания Кабинета министров В.ЯНУКОВИЧ заявил, что сегодня в Украине закупается оружие для совершения нападений на органы власти.

В.ЯНУКОВИЧ рассказал, что ему правоохранительные органы передали информацию, что сейчас идет закупка оружия и подготовка к нападениям на органы власти. «Что это за люди, они уже потеряли страх и совесть», - сказал Президент, критикуя попытку дестабилизировать ситуацию в стране.