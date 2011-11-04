Азаров не верит, что кто-то из министров будет уволен
07:43, 04 ноября 2011Политика
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"Просто так серьезные решения не принимают"
Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ называет слухами информацию о возможных кадровых изменениях в правительстве .
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Поменьше верьте слухам. Кадровые изменения происходят тогда, когда они неизбежны. Просто так, ради того, чтобы удовлетворить чьи-то интересы, такие серьезные решения не принимаются. Подход к кадровым решениям всегда очень обстоятельный, с анализом субъективных и объективных факторов", - ответил Н.АЗАРОВ на вопрос одного из пользователей социальной сети.
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