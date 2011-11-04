Гриценко: то, что власть боится народа, это хорошо, но...

Заявление Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА о том, что некоторые лица покупают оружие и готовят нападения на органы власти, абсолютно неадекватно, заявил в комментарии УНИАН лидер партии «Гражданская позиция», председатель парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО.

По его словам, «то, что власть боится народа, это хорошо, потому что, может, будет делать меньше ошибок. Но я бы не хотел, чтобы такой призыв Президента министры-силовики восприняли как руководство к действию и направили подготовку своих структур в первую очередь на защиту власти – вместо того, чтобы защищать народ от реальных бандитов».

А.ГРИЦЕНКО напомнил о недавних событиях в Одессе, когда силовики продемонстрировали «абсолютную беспомощность: для того чтобы остановить трех бандитов, пришлось привлекать несколько тысяч представителей силовых подразделений».

Он отметил, что «силовые структуры насчитывают 715 тысяч человек, из них только 184 тысячи – это Вооруженные силы, которые защищают народ от агрессии извне. А остальные сориентированы в первую очередь на защиту власти от народа. Поэтому, если после такого эмоционального заявления ЯНУКОВИЧА и дальше будет проводиться переориентация силовых структур на защиту власти – это будет опасно».

А.ГРИЦЕНКО также обратил внимание на то, что силовые структуры, когда защищают власть от мирных акций, собраний, выходят хорошо подготовленными, оснащенными, в бронежилетах, но когда нужно бороться с бандитами – оказывается, что бронежилетов и соответствующего оснащения нет. По его мнению, акцент в развитии силовых структур нужно сместить на защиту именно страны, граждан от того, что для них представляет угрозу, а не заботиться о чиновниках.

«Все эти так называемые террористические акты, которые получили огласку в СМИ, притянуты за уши. Я не вижу в этом чего-то серьезного и опасного», - заявил А.ГРИЦЕНКО.

По его убеждению, «если власть и в дальнейшем будет действовать в интересах собственного обогащения, то народный гнев только будет нарастать. Это абсолютно очевидно. Мы это уже видели в странах Северной Африки, арабского мира».