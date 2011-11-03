У Могилева говорят, что возле ВР пострадали два милиционера
Ратушняк провел брифинг
Во время сегодняшних столкновений возле Верховной Рады двое сотрудников милиции получили телесные повреждения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве журналистам заявил начальник Департамента охраны общественного порядка МВД Украины Виктор РАТУШНЯК.
«Во время этих событий двое работников милиции получили телесные повреждения», - сказал он.
В.РАТУШНЯК сообщил, что один из пострадавших – военнослужащий спецподразделения внутренних войск получил удар кастетом, потерял сознание и с сотрясением головного мозга был госпитализирован. Другой пострадавший – боец спецподразделения «Беркут», которого ударили в бровь, врачи наложили ему несколько швов.
По словам В.РАТУШНЯКА, личности людей, нанесших сотрудникам милиции телесные повреждения, установлены.