У Могилева говорят, что возле ВР пострадали два милиционера

Во время сегодняшних столкновений возле Верховной Рады двое сотрудников милиции получили телесные повреждения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве журналистам заявил начальник Департамента охраны общественного порядка МВД Украины Виктор РАТУШНЯК.

«Во время этих событий двое работников милиции получили телесные повреждения», - сказал он.

В.РАТУШНЯК сообщил, что один из пострадавших – военнослужащий спецподразделения внутренних войск получил удар кастетом, потерял сознание и с сотрясением головного мозга был госпитализирован. Другой пострадавший – боец спецподразделения «Беркут», которого ударили в бровь, врачи наложили ему несколько швов.

По словам В.РАТУШНЯКА, личности людей, нанесших сотрудникам милиции телесные повреждения, установлены.