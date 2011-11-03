Предприниматели ушли с Банковой, но пообещали революцию

Предприниматели завершили акцию протеста под Администрацией Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, они передали свое обращение к Президенту, которое должно быть зарегистрировано в канцелярии Администрации.

Предприниматели требуют от В.ЯНУКОВИЧА ветировать внесенные Верховной Радой изменения в Налоговый кодекс и обеспечить внедрение реальных механизмов облегчения работы для малого и среднего бизнеса.

Один из организаторов акции напомнил, что в случае невыполнения властью требований предпринимателей они намерены 1 декабря организовать всеукраинскую забастовку. По его словам, если же и эти меры не принесут результата, то «у нас остается только один путь – революция».