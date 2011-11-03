Запорожские коммунисты подыскали Сталину пару - обоих накроют стеклом

В Запорожье 7 ноября на территории областного комитета Коммунистической партии Украины откроют восстановленный памятник Иосифу Сталину.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление распространила сегодня пресс-служба Запорожского обкома КПУ со ссылкой на второго секретаря обкома Александра ЗУБЧЕВСКОГО.

Согласно заявлению, рядом с памятником И.Сталину запорожские коммунисты также намерены открыть памятник партизанке Зое Космодемьянской.

«После террористического акта, совершенного на территории Запорожского обкома партии и разрушения памятника Сталину, ветераны объявили о начале сбора средств на восстановление памятника Иосифу Сталину, а также герою войны - Зое Космодемьянской. Областной комитет Компартии занялся изготовлением памятников», - цитирует пресс-служба слова А.ЗУБЧЕВСКОГО.

По информации обкома КПУ, памятники будут установлены в стеклянном пантеоне (своеобразной витрине) перед зданием обкома партии и открыты 7 ноября.

«Дату открытия памятника – 7 ноября - мы выбрали не случайно. Именно 7 ноября 1941 года был проведен легендарный парад на Красной площади в честь 24-й годовщины великой октябрьской социалистической революции. В этот день, ровно 70 лет назад, солдаты Красной Армии с парадного марша шли в бой, поскольку враг находился в пригородах Москвы. Именно в это день перед участниками парада выступил И.В.Сталин и воодушевил советских воинов на борьбу с немецко-фашистскими захватчиками», - пояснили в пресс-службе.

В пресс-службе также отметили, что идея установить рядом с памятником И.Сталину памятник З.Космодемьянской принадлежит ветеранам войны из Харьковской области.

«В ходе работ по изготовлению памятника от харьковских ветеранов поступило предложение открыть возле памятника Сталину памятник Зое Космодемьянской. Для них Сталин – это отец советского народа, а Зоя Космодемьянская – дочь советского народа. С учетом того, что в этом году исполняется 70 лет подвигу Зои Космодемьянской, мы и приняли решение откликнуться на предложение ветеранов», - подчеркнули в Запорожском обкоме КПУ.

Как сообщал УНИАН, памятник И.Сталину был установлен 5 мая 2010 года в центре Запорожья - на территории Запорожского обкома Компартии Украины. 28 декабря 2010 года неизвестные повредили скульптуру, отрезав ей голову. Впоследствии ответственность за совершение данного деяния взяло на себя ВО «Тризуб».

В ночь на 1 января 2011 г. на территории Запорожского обкома КПУ произошел взрыв, полностью разрушивший памятник И.Сталину и повредивший само здание обкома, в связи с чем было возбуждено уголовное дело по факту совершения террористического акта, пока остающееся не раскрытым. По обвинению в спиле головы И.Сталину правоохранители задержали 9 членов ВО «Тризуб», большинство из которых находилось под стражей с начала января до 13 апреля 2011 г.

Жовтневый райсуд Запорожья до сих пор рассматривает дело о повреждении памятника И.Сталину.