Правозащитница о том, почему Европа взволнована судьбой одной женщины

Президент Лиги международных прав женщин Анни СЮЖЬЕ считает, что приговор, вынесенный бывшему премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО 11 октября Печерским районным судом Киева, свидетельствует об установлении в Украине режима, который неполитичными методами пытается избавиться от своего оппонента.

Статью А.СЮЖЬЕ для французского издания Le Nouvel Observateur цитирует "Український тиждень", сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"Что это за режим, который, чтобы избавиться от противника, приговаривает его к семи годам лишения свободы "за превышение должностных полномочий"... Что это за режим, которого не волнует реакция Европейского Союза, который всегда действовал осторожно в таких ситуациях, однако сейчас заявляет о необходимости предоставить бывшему премьер-министру право на справедливый апелляционный процесс. То, чего не было на первом процессе", - пишет А.СЮЖЬЕ.

Французская правозащитница напоминает, что по оценкам наиболее объективных наблюдателей Ю.ТИМОШЕНКО была эффективным премьер-министром. "Тогда она остановила много незаконных договоренностей в энергетической сфере. Кроме того, под ее руководством доходы от промышленности и электроэнергии в Украине резко возросли", - объясняет она.

"Кое-кто удивится, почему мы взволнованы судьбой одной женщины Юлии ТИМОШЕНКО вместо того, чтобы сосредоточиться на других приоритетах, таких как последствия экономических и финансовых кризисов или перевороты в арабском мире. Я считаю, что нам нужно бороться на всех этих фронтах одновременно. Ведь права женщин укрепляют позиции на примере борцов, одним из которых является Юлия ТИМОШЕНКО. Ее судьба зависит от каждого из нас, от нашей бдительности как европейских граждан", - убеждена А.СЮЖЬЕ.

Французская правозащитница рассчитывает, что власть Украины отреагирует на рекомендации европейских стран. "Мы все понимаем, что, несмотря на якобы безразличие к международному мнению, украинский режим со всем вниманием относится к нашим посланиям, петициям и просьбам о встречах", - отметила она.

А.СЮЖЬЕ также обратилась к гражданам стран Европейского Союза с призывом поддержать петицию французского писателя и философа Даниэля Сальваторе ШИФФЕРА с требованием немедленного освобождения Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщалось, в августе 2011 года Д.С.ШИФФЕР возглавил европейское общественное движение за лишение Украины права на проведение финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 году в ответ на арест Ю.ТИМОШЕНКО. 19 октября французский философ обнародовал в журнале Le Nouvel Observateur петицию, в которой призвал демократов всех стран, независимо от статуса, объединиться и поставить свою подпись под требованием немедленного освобождения Ю.ТИМОШЕНКО. Впоследствии эта петиция будет передана Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ и судье Печерского районного суда Киева Родиону КИРЕЕВУ.

Справка УНИАН. 11 октября 2011 года Печерский районный суд Киева приговорил Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с РФ в 2009 году. Этот приговор вызвал чрезвычайный резонанс в мире. Заявления о его политической мотивированности сделали представители большинства стран.