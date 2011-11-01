Около 300 чернобыльцев едут из Харькова к парламенту

Около 300 представителей чернобыльских организаций Харьковской области примут участие в акции протеста, которая начнется 1 ноября перед Верховной Радой Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель городской организации «Союз Чернобыль Украины» Анатолий ГУБАРЕВ.

По его словам, в 10.00 перед Верховной Радой Украины представители чернобыльских общественных организаций страны начинают бессрочную акцию протеста против сокращения льгот, пенсий и других социальных гарантий. На акцию в Киев выезжает около 140 чернобыльцев из Харькова и около 140 – из области.

А.ГУБАРЕВ отметил, что акцию протеста поддержат 14 областных организаций «Союз Чернобыль Украины».

Он сообщил, что чернобыльцы будут требовать выполнить решение судов о назначении пенсий, погашения задолженности по выплатам компенсаций и текущих пенсий, а также возбудить уголовные дела в отношении виновных в невыполнении решений судов о назначении чернобыльцам пенсий.

По словам начальника Главного управления Пенсионного фонда Украины в Харьковской области Виктора АЧКАСОВА, всего на выполнение решений судов о назначении пенсий в регионе необходимо было в сентябре 81 млн. грн., в октябре – 79,5 млн. грн. В.АЧКАСОВ подчеркнул, что на 31 октября эти средства в область не поступили.