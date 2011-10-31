Кличко раскритиковал написанный «под потребности Партии регионов закон»

Партия «УДАР» считает, что оппозиция должна выйти на общий законопроект о выборах народных депутатов Украины, а также требовать от властей согласования будущего закона с оппозиционными партиями.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, об этом завил ее лидер Виталий КЛИЧКО в ходе пресс-конференции в Херсоне, где он находится с рабочим визитом,.

Политик раскритиковал намерения властей принять написанный под потребности Партии регионов закон, который не учитывает рекомендаций Венецианской комиссии и критически воспринимается всеми другими участниками предстоящих выборов.

«Так же, как и наши коллеги по оппозиционному лагерю, мы осознаем те намерения, которые власти хотят реализовать при помощи новой редакции закона. А именно: провести выборы без выбора, протащить через «мажоритарку» назначенных самой властью кандидатов, сформировать определенные властями комиссии и в результате получить еще более ручной парламент», - убежден В.КЛИЧКО.

«УДАР» выступает за сохранение пропорциональной избирательной системы, но по открытым спискам, что заставит партии ответственно относиться к их формированию. Все оппозиционные партии должны выработать и отстаивать общую позицию относительно нового избирательного закона. Мы готовы активно включиться в эту работу», - заявил лидер партии«УДАР».