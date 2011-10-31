Хмельницкий губернатор обозвал «свободовцев» нечистой силой

Сегодня около 100 активистов Хмельницкой областной организации Всеукраинского объединения “Свобода” пикетировали областную государственную администрацию с требованием немедленной отставки Василия ЯДУХИ с должности председателя ОГА.

Как передает корреспондент УНИАН, после пикетирования «свободовцы» прошли по центру города, выкрикивая лозунги “Ядуху - в отставку” и другие.

Председатель облорганизации «Свободы», депутат облсовета Игорь САБИЙ заявил, «что под руководством В.ЯДУХИ Хмельницкая область превратилась в регион, где господствует коррупция и взяточничество, уничтожается малый и средний бизнес, покрывается “молочная”, “земельная” и “рыбная” мафия, жестко притесняется свобода слова».

Хмельницкая «Свобода» также обратилась в СБУ и Генеральную прокуратуру с требованием расследовать коррупционные схемы и эффективность использования 39 млн. грн. из бюджета при проведении тендера и строительстве второй очереди Чернеливского водопровода.

Возле областной санстанции участники “Марша против произвола Ядухи” провели короткий митинг с требованиями прекратить давление на депутатов-«свободовцев». Колонна завершила свой марш на площади Независимости.

Представители Хмельницкой «Свободы» намереваются завтра в Киеве пикетировать Администрацию Президента с требованием отставки В.ЯДУХИ.

В свою очередь, комментируя акцию «Свободы», сегодня на пресс-конференции губернатор заявил, что хочет устроить Хелловин для “нечистой силы”.

“По-видимому, вы все знаете, что на выходных был праздник Хелловин. Таким образом, мы обязательно выставим тыквы со свечами против нечистой силы, что спекулирует любыми вопросами, ставит лозунги непонятно под чей заказ. Обязательно разберемся с рейдерами на крутых джипах, которые хотят уничтожить государственное богатство”, - сказал В.ЯДУХА.