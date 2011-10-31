ПАСЕ: впечатление, что в Украине много говорят о реформах, и ничего не делают

У докладчицы ПАСЕ по Украине Мариэтты де ПУРБЕ-ЛУНДЕН создается впечатление, что в Украине много говорят о реформах, но ничего не делают.

Об этом она заявила в интервью Deutsche Welle.

В частности, докладчица отметила, что украинское председательство в Комитете министров Совета Европы, которое завершится 7 ноября, омрачило дело Юлии ТИМОШЕНКО.

М. де ПУРБЕ-ЛУНДЕН рассказала, что председательство Украины в Комитете министров Совета Европы началось очень хорошо. Это было, как известно, почти полгода назад, 11 мая. В частности, М. де ПУРБЕ-ЛУНДЕН отметила конференцию против насилия над детьми, которая была проведена по инициативе Киева. Однако, весь этот позитив был перечеркнут тем, как проходил судебный процесс над бывшим премьер-министром Украины Ю.ТИМОШЕНКО. Поскольку после этого в Совете Европы Киев начали упоминать исключительно в контексте дела Ю.ТИМОШЕНКО, подчеркивает М. де ПУРБЕ-ЛУНДЕН.

Соответствующие события в Украине настолько взволновали членов Мониторингового комитета, что они обратились с предложением составить доклад относительно Украины и провести дебаты в ПАСЕ уже в январе - раньше, чем было запланировано. Чтобы подготовить доклад, докладчики по Украине М. де ПУРБЕ-ЛУНДЕН и Майлис РЕПС посетят Киев на следующей неделе, где встретятся с министром юстиции Александром ЛАВРИНОВИЧЕМ, председателем Верховной Рады Владимиром ЛИТВИНЫМ.

Докладчики попытаются провести переговоры с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ. Пока же, по словам М. де ПУРБЕ-ЛУНДЕН, у нее создается впечатления, что в Украине много говорят о реформах, но ничего не делают.

Кроме этого, М. де ПУРБЕ-ЛУНДЕН и М.РЕПС хотели встретиться и с Ю.ТИМОШЕНКО. Ведь когда они были в Киеве в прошлом месяце, им не разрешили посетить бывшего премьера в следственном изоляторе.

М. де ПУРБЕ-ЛУНДЕН также рассказала, что в ноябре-декабре Страсбург должен посетить министр юстиции Украины А.ЛАВРИНОВИЧ. Его пригласили депутаты ПАСЕ потому, что у них накопилось очень много вопросов относительно функционирования судебной системы в Украине, подчеркивает докладчица.