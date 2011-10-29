Томенко хочет «продлить жизнь» избирательным бюллетеням

Оппозиция будет настаивать на фиксации в законе о выборах народных депутатов нормы об обязательном хранении 5 лет всей избирательной документации и бюллетеней.

Об этом УНИАН сообщил заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО.

"Оппозиция будет настаивать на том, чтобы закон содержал норму о хранении бюллетеней и документов комиссий на протяжении 5 лет", - сказал Н.ТОМЕНКО.

По его словам, это необходимо, чтобы люди, которые работают в избирательных комиссиях, понимали, что попытка использовать моменты для фальсификации выборов может закончиться возбуждением против них уголовных дел.

Как сказал Н.ТОМЕНКО, чрезвычайно важно сегодня координировать действия оппозиции по подготовке членов избирательных комиссий. "Важно не допустить, чтобы в избирательные комиссии от оппозиционных партий прошли люди, которые будут поддерживать власть", - отметил он.

В то же время вице-спикер заметил, что с оптимизмом смотрит на предстоящую избирательную кампанию. "Наши оппоненты говорят, что среди украинцев больше всего предателей, и политических в том числе. Это неправда. Но наши политические предатели самые лучшие в мире, потому что они, работая во власти, информируют и будут информировать о возможных фальсификациях", - сказал Н.ТОМЕНКО.