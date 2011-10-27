Нардеп хочет взять на поруки «разрушителя» плитки на Майдане

Народный депутат, заместитель председателя политсовета «Нашей Украины» Андрей ПАРУБИЙ хочет взять на поруки участника Налогового майдана Виталия ГРУЗИНОВА, которого власть обвиняет в якобы преднамеренном повреждении гранитного покрытия на Майдане Незалежности в период с 21 ноября до 3 декабря 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Нашей Украины», отметив, что заседание суда, на котором будет рассматриваться вопрос об изменении меры пресечения, состоится сегодня в 11.00.

А.ПАРУБИЙ считает, что нет оснований для содержания В.ГРУЗИНОВА в СИЗО, и просит суд отпустить активиста ему лично на поруки и гарантирует, что он не будет скрываться от следствия.

А.ПАРУБИЙ уже отмечал беспочвенность обвинений в отношении участников Налогового майдана. По его словам, вопреки официальному обвинению, есть все основания утверждать, что гранитное покрытие на Майдане Незалежности было повреждено еще в апреле 2007 года во время акций Партии регионов, активисты которой установили там многочисленные палатки.

***В.ГРУЗИНОВ является единственным из семи обвиняемых по указанному делу, который находится под стражей. Остальные активисты, которые проходят по делу о повреждении гранитного покрытия, освобождены под подписку о невыезде.