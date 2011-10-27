20-й раунд переговоров с Украиной об Ассоциации завершился провалом?

20-й раунд переговоров по соглашению об Ассоциации между Украиной и Европейским Союзом завершился провалом.

Об этом пишет издание “Коммерсант- Украина” (№175 от 27 октября), ссылаясь на свои источники.

По данным издания, Киев не отступил от требования фиксации в документе перспективы членства Украины в ЕС и не пошел на компромисс по другим спорным моментам. Единственным вопросом, по которому достигнут успех, стал отказ от термина "долгосрочный" в отношении отмены визового режима, однако назвать это достижением переговорных групп нельзя - стороны лишь реализовали решение, достигнутое на саммите Восточного партнерства.

Эту информацию подтвердил и руководитель переговорной группы Евросоюза, управляющий директор европейской дипломатической службы по России, восточным соседям ЕС и Западным Балканам Мирослав ЛАЙЧАК. Оценивая прошедший раунд переговоров между Украиной и ЕС, М.ЛАЙЧАК отметил, что его трудно назвать успешным. “Он прошел в деловой атмосфере, но я ожидал, что мы сможем продвинуться по некоторым вопросам дальше, чем у нас получилось”,- сказал он. По словам М.ЛАЙЧАКА, в нынешней ситуации каждый из раундов мог бы стать последним. “Поскольку на переговорах мы не смогли согласовать ряд вопросов, мы решили договориться о дате следующего раунда после того, как у нас появятся хорошие шансы на продвижение”, - сказал он. М.ЛАЙЧАК высказал мнение, что это может быть и в нынешнем году.

При этом он подчеркнул, что для проведения встречи на высоком ровне нужна политическая атмосфера, которая будет способствовать ее результативности. “Вместе с тем должно быть четко определено, чем этот договор не является. Это не договор о вступлении в Евросоюз. Перспектива членства в ЕС — это очень серьезный вопрос, который решается на высшем политическом уровне, и он не обсуждается в рамках договора об ассоциации”, - сказал он.

М.ЛАЙЧАК отметил, что Европа видит проблему в том, чтобы у этого договора был ограниченный срок действия. “Этот договор по своей философии должен подписываться на неопределенный срок. При этом обе стороны имеют право в любой момент вновь открыть переговорный процесс, изменить некоторые положения СА или прекратить его действие в целом, заменив его новым договором. Поймите, соглашение об ассоциации с Евросоюзом — это не договор о перемирии с врагом. Это партнерский договор, который ничего не навязывает, в котором стороны добровольно принимают на себя обязательства”, - сказал он. М.ЛАЙЧАК отметил, что не видит необходимости и вообще логики в том, чтобы навязывать себе необходимость комплексного пересмотра договора через некоторый срок. По его словам, это не означает, что такой пересмотр невозможен — как раз наоборот: через органы, которые будут созданы , будут решаться споры и меняться положения договора, в корректировке которых возникла потребность. М.ЛАЙЧАК также отметил, что Евросоюз ждет от Украины большего прогресса в выполнении ряда обязательств. “Не стану скрывать - есть сферы, в которых ЕС ожидал большего. Прежде всего, я говорю о реформировании юстиции, системы управления, о реформе правовой системы. К тому же хотелось бы, чтобы эти реформы осуществлялись на основе рекомендаций Венецианской комиссии, ОБСЕ и самого Евросоюза”, - отметил М.ЛАЙЧАК.