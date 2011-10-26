У Екатерины Ющенко говорят, что деньги на больницу лежат в банке

Благотворительные средства, собранные на создание Всеукраинского центра охраны здоровья матери и ребенка («Детская больница будущего»), никуда не исчезли, а находятся в «Укрэксимбанке», за исключением средств, которые пошли на реализацию проекта.

Об этом говорится в заявлении благотворительного фонда «Детская больница будущего», переданном агентству УНИАН.

В заявлении отмечается, что “небольшие взносы от физических лиц составили всего 6% от общей суммы благотворительных поступлений”.

“К сожалению, фонд «Детская больница будущего» не имеет возможности лично отчитываться перед каждым из тысяч граждан, которые приобщились к созданию больницы, но вся финансовая отчетность, медицинское задание, полное описание проекта, течение событий в новостях – доступно на официальном сайте проекта www.likarnya.org.ua”, сказано в заявлении.

Авторы заявления подчеркивают, что 94% поступивших средств внесли “крупные доноры”, которые входят в опекунский совет проекта, и фонд «Детская больница будущего» «поддерживает с ними постоянный контакт, и они понимают каждый шаг в реализации проекта».

Правление и наблюдательный совет БФ «Детская больница будущего» в который раз призывали народных депутатов и политиков, которые заинтересованы в решении проблем охраны здоровья материнства и детства, “конструктивно способствовать государству в реализации проекта создания Всеукраинского центра охраны здоровья матери и ребенка”.

Как сообщал УНИАН, капсула в фундамент больницы была заложена 16 марта 2006 года на территории клиники "Феофания" в Киеве.

Во время телемарафона "Детская больница будущего", который состоялся 17 декабря 2006 года, было собранно более 262 млн. грн. благотворительной помощи.

Сегодня, 26 октября, стало известно, что народный депутат от НУ-НС Кирилл КУЛИКОВ внес на рассмотрение парламента проект постановления "О создании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования фактов исчезновения благотворительных средств на строительство "Детской больницы будущего" и других нарушений Конституции и законов Украины Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО".

Депутат напомнил, что на сегодня строительство больницы полностью остановлено. "На территории, где должна была бы располагаться больница, построено несколько стен и асфальтированных дорожек. Судьба 147 млн. грн., которые собирали всем государством, неизвестна. А дети остаются без надлежащей медицинской помощи", - заявил он.