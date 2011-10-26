Под окнами Азарова коммунисты кричат «МВФ – вон из Украины!»

Кабинет министров Украины пикетируют активисты Коммунистической партии Украины и Комитета энергетической независимости Украины (КЭНУ).

Как передает корреспондент УНИАН, сторонники КПУ выступают против приезда в Украину миссии Международного валютного фонда.

В свою очередь, участники акции КЭНУ требуют от правительства проводить политику по обеспечению независимости Украины в энергетической сфере.

Обе акции, в которых принимают участи по несколько десятков человек, проходят возле Мариинского парка.

Активисты КПУ скандируют «МВФ – вон из Украины!» и держат в руках плакаты с надписями: «Бесплатный сыр только в мышеловке», «Кредиты МВФ – удавка на шее народа».

В свою очередь, представители КЭНУ требуют уменьшить зависимость Украины от поставок газа из России. Кроме того, они недовольны тем, что правительство не реализует проекты по производству энергии из возобновляемых источников и не поддерживает программу замещения газа местными видами топлива.