Янукович в Бразилии договорился о совместных бизнес-форумах

Украина и Бразилия договорились о проведении совместных бизнес-форумов, которые будут проходить в обеих странах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, об этом Виктор ЯНУКОВИЧ заявил после украинско-бразильских переговоров.

«Первый бизнес-форум, мы договорились, пройдет на территории Бразилии при участии крупного бизнеса, представителей государственного сектора, а также губернаторов двух стран», - сказал он.

По словам президента, стороны также подробно обсудили перспективы украинско-бразильского сотрудничества в сфере энергетики, в частности восстановительной. «Убежден: сотрудничество наших стран в этом направлении является довольно перспективным», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.