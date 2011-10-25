В Вышгороде высадят аллею Милосердия из тысячи кустов сирени

В Киевской области по инициативе облгосадминистрации и общественной организации инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата «Прагнення» продолжается благотворительная акция «Прояви милосердие», целью которой является создание в области сети предоставления действенной помощи людям с ограниченными физическими возможностями.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской ОГА, этой акции предшествовала встреча руководителей организаций инвалидов области с губернатором Анатолием ПРИСЯЖНЮКОМ, на которой рассматривались проблемные вопросы людей с ограниченными физическими возможностями.

По словам председателя КОГА, это не разовая акция, а системный подход к решению проблем людей с ограниченными физическими возможностями.

А.ПРИСЯЖНЮК отметил, что создание соответствующей инфраструктуры является потребностью не отдельной части, а всего общества, в частности, людей преклонных лет и тех, кто нуждается в реабилитации после тяжелых болезней.

«В пятницу мы будем подводить первые итоги этих мероприятий: во всех районах области планируем провести толоки по обустройству мест для удобства передвижения людей с ограниченными физическими возможностями. К акции будем широко привлекать волонтеров. Я лично приму участие в этих мероприятиях в Броварах и Вышгороде», - сказал губернатор, отметив, что на Вышгородской набережной с участием инвалидов-спинальников и общины Вышгородской района будет высажена аллея Милосердия из тысячи кустов сирени. Сегодня в Киевской области проживает более 22 тысяч спинальников.

В свою очередь, руководитель общественной организации «Прагнення» Олег ИВАНЕНКО отметил, что в программе развития общественного движения в Киевской области, к которой приобщились все организации помощи инвалидам, работающие в регионе, прописаны первоочередные задачи, чтобы кардинально сдвинуть нынешнюю ситуацию.