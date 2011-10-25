Презентация информкампании к Евро-2012 "Красная Карточка"

В четверг, 27 октября, в 16:00 в зале гостиницы «Ривьера» в рамках Национального социального проекта к Евро-2012 «Давай вместе» состоится презентация информационной кампании "Красная Карточка".

Информационная кампания "Красная Карточка" направлена на привлечение внимания молодежи к проблемам нетолерантного отношения к ВИЧ-позитивным людям, а также к предотвращению инфицирования ВИЧ, противодействию насилию, сексуальной эксплуатации, вопросам гендерного неравенства в обществе.

Известные украинские звезды показывают красную карточку главным проблемам молодежи и призывают вместе их преодолеть!

Участниками презентации будут:

Равиль САФИУЛЛИН - председатель Государственной службы молодежи и спорта Украины.

Юкие МОКУО - председатель Представительства детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине, и.о. координатора системы ООН в Украине.

Андрей ШЕВЧЕНКО - футболист, герой кампании.

ГАЙТАНА - певица, героиня кампании.

Василий ВИРАСТЮК - атлет, герой кампании.

Ведущий мероприятия: Петр МАГА.

Место проведения: Киев, ул. Сагайдачного, 15, зал гостиницы «Ривьера», 7-й этаж.

Аккредитация по тел.: 289-95-05.

*** Национальный социальный проект к Евро-2012 «Давай вместе!» предусматривает проведение во всех регионах Украины социально-информационной кампании «Красная карточка», организацию и проведение детских и молодежных турниров по футболу «Честная игра», а также мероприятий по организации содержательного досуга детей и молодежи «Второй тайм».

Проект реализовывается Государственной службой молодежи и спорта совместно с Представительством ООН в Украине, Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), Объединенной программой ООН по вопросам ВИЧ/СПИДа (ЮНЕЙДС), Фондом народонаселения ООН, Проектом ООН «Молодые футбольные волонтеры», Координатором проектов ОБСЕ в Украине, Немецким обществом международного сотрудничества (GIZ), Международным женским правозащитным центром «Ла Страда–Украина» и другими организациями.