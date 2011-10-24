Адвокаты Тимошенко завтра будут подавать апелляцию

Завтра, 25 октября, в 11.00 защитники бывшего премьер-министра Украины, лидера партии «Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО будут подавать апелляцию на приговор по так называемому «газовому делу» через Печерский райсуд Киева (Крещатик, 42-а).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Батькивщина».

Телефоны для справок: 527-70-84, 067-230-17-05.

Как сообщал УНИАН, Печерский райсуд Киева 11 октября осудил Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году. По решению суда, она не сможет занимать государственные должности в течение трех лет после отбывания наказания.