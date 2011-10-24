Пискун сам советовал Пшонке отменить свое решение по делу Тимошенко
Говорит, это обычный рабочий момент
Бывший генеральный прокурор Украины, народный депутат от Партии регионов Святослав ПИСКУН заявляет, что сам советовал действующему генпрокурору Виктору ПШОНКЕ отменить постановление о закрытии уголовного дела в отношении руководителей корпорации «Единые энергетические системы Украины» (ЕЭСУ) и в частности ее президента Юлии ТИМОШЕНКО.
Об этом сказано в переданном УНИАН пресс-службой Партии регионов комментарии С.ПИСКУНА.
«Не нужно делать вывода, что прокуратура делает что-то чрезвычайное – это главное. Отмена постановлений о закрытии дела – это обычная наблюдательная работа прокурора. Генеральный прокурор Украины имеет право отменять любое постановление по любому закрытому уголовному делу», – отметил С.ПИСКУН.
При этом он подчеркнул, что это уголовное дело было закрыто не из-за отсутствия состава преступления, а по недоказанности вины, что было невозможно на то время.
«Поэтому если генеральный прокурор считает, что необходимо провести расследование, он имеет право отменить постановление и провести его. Точка. Это абсолютно законное действие», – убежден С.ПИСКУН.
«Кстати, - заметил он, - мы несколько месяцев тому назад имели разговор с Виктором ПШОНКОЙ по этому поводу, и я сам ему посоветовал, чтобы он отменил это постановление и проверил некоторые вопросы относительно ЕЭСУ, потому что там есть вопросы, которые до сих пор не решены. А на то время их решить было невозможно, потому что тогда суды приняли решение о закрытии этого дела по очень многим эпизодам, и расследование его тогда уже не имело никакого смысла».
Следовательно, по словам народного депутата, отмена постановления о закрытии уголовного дела – это обычный рабочий процессуальный момент, в котором нет никаких политических мотивов.
Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Украины 20 октября отменила постановление о закрытии уголовного дела в отношении Ю.ТИМОШЕНКО по фактам разворовывания свыше 25 млн. грн. бюджетных средств и уклонения от уплаты свыше 20 млн. грн. налогов путем введения преступной финансовой схемы относительно расчетов за природный газ корпорацией «Единые энергетические системы Украины» и сокрытия доходов от деятельности ее офшорной компании.
Одновременно Генпрокуратура обжалует в кассационном порядке «незаконные решения суда о закрытии других эпизодов преступной деятельности по указанному уголовному делу».
В ГПУ считают, что постановление бывшего генпрокурора Святослава ПИСКУНА о закрытии этого дела, а также решения суда, вынесенные «без полного всестороннего расследования, то есть поспешно и немотивированно».
Справка УНИАН. В январе 2001 году Генпрокуратура возбудила против Ю.ТИМОШЕНКО уголовные дела по обвинению в даче взятки экс-премьеру Павлу ЛАЗАРЕНКО, контрабанде российского газа, фальсификации и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере в годы ее руководства корпорацией ЕЭСУ.
13 февраля 2001 года Ю.ТИМОШЕНКО была арестована по санкции Генеральной прокуратуры по обвинению в разворовывании (во время пребывания главой ЕЭСУ) бюджетных средств, предназначенных для оплаты российского газа. В марте 2001 г. Печерский районный суд Киева признал беспочвенность выдвинутых обвинений и отменил санкцию на арест Ю.ТИМОШЕНКО.
9 апреля 2003 г. Апелляционный суд Киева принял решение, которым признано незаконным и отменено решение о возбуждении уголовного дела в отношении Ю.ТИМОШЕНКО, а производство закрыто.
18 ноября 2005 года Верховный суд Украины своим решением окончательно отменил все уголовные дела, возбужденные против Ю.ТИМОШЕНКО и членов ее семьи.
Справка УНИАН. Ю.ТИМОШЕНКО в 1995-1997 годах возглавляла корпорацию ЕЭСУ.