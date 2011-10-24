Под окнами губернатора люди гремят бутылками с горохом

Полтавскую облгосадминистрацию четвертый день пикетируют жители села Соколова Балка Новосанжарского района, которые требуют вернуть общине социальные объекты, находящиеся в собственности частной фирмы депутата Новосанжарского райсовета Владимира ЗАМУЛЫ.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня пикетчики решили воспользоваться пластиковыми бутылками, наполненными горохом и крупами, они бьют бутылками друг о друга и по ступенькам, которые ведут в здание ОГА.

Участники акции держат плакаты с надписями: «Не заиливайте нам глаза!».

Пикетчики говорят, что решили использовать бутылки для того, чтобы губернатор Полтавской области Александр УДОВИЧЕНКО удовлетворил их требования.

Перед входом в Полтавскую ОГА дежурят 7 милиционеров.

Как сообщал УНИАН, 21 октября жители села Соколова Балка разбили перед областной государственной администрацией палаточный городок с требованием вернуть в коммунальную собственность ряд объектов, переданных частному предприятию.

«Мы хотим вернуть в коммунальную собственность села социальные объекты, которые сейчас находятся на балансе частной фирмы. В частности, детский сад, клуб, дороги, водонапорные башни, жилой 16-квартирный дом. Уже обратились в районные суды, писали жалобы к Президенту, год занимаемся, но дело не сдвинулось с места», - заявил председатель сельсовета Соколовой Балки Анатолий КРАВЕЦ.