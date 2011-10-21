Апелляция на приговор Тимошенко составила 120 страниц

Проект апелляции на приговор Печерского суда Киева относительно экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко состоит из 120 страниц. Об этом заявил защитник Юлии Тимошенко, нардеп Сергей Власенко.

С.Власенко отметил, что проект будет подан в ближайшее время.

«Проект апелляции на приговор Печерского районного суда подготовлен. Он сейчас находится на стадии технического согласования, там около 120 страниц текста, соответственно, его просто нужно вычитать, уточнить. Я думаю, что буквально в ближайшее время — или сегодня вечером, или в понедельник утром — апелляция будет подана», — сказал он.

По закону, срок подачи апелляции истекает 26 октября, в среду. Это последний день, когда можно будет обжаловать решение Печерского суда.

Напомним, 11 октября Печерский суд Киева приговорил Ю.Тимошенко к семи годам лишения свободы.

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