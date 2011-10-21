Кличко придумал способ борьбы с «партийными котами в мешках»

Все оппозиционные силы Украины должны отстаивать общую позицию относительно сохранения пропорциональной избирательной системы и введения открытых партийных списков, заявил лидер партии «УДАР» Виталий КЛИЧКО в ходе рабочей поездки в Ривненскую область.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «УДАР», по словам политика, в украинских реалиях мажоритарная система будет работать на фальсификацию и подкуп избирателей, по округам пройдут исключительно лояльные к власти кандидаты, на которых будет работать административный и финансовый ресурс. "Последние выборы мэра Киева, к сожалению, подтвердили, что кандидат, главным пунктом программы которого являются предвыборные продуктовые наборы, может обманывать людей, и при этом получать их голоса. А затем спокойно грабить город, забыв обо всех обещаниях. Я не хочу, чтобы такой метод через год сработал на мажоритарных округах", - сказал В.КЛИЧКО.

Он уверен, что для Украины идеальной системой на сегодняшний день являются открытые избирательные списки. Это заставит партии ответственно отнестись к своим кандидатам, значительно улучшить качество списков, защитит украинцев "от партийных котов в мешках, которых немало прошло в парламент по закрытым спискам".

Как заявил лидер «УДАРа», он хочет, "чтобы в 2012 году украинцы голосовали за партию, ее лидера и полный список, чтобы люди точно знали, кто эти политики, которые стоят за лидером". В.КЛИЧКО отметил, что введение открытых избирательных списков является одним из принципиальных пунктов программы партии «УДАР».

По словам политика, на встречах граждане все чаще поднимают вопрос о необходимости защитить голоса, которые на выборах-2012 будут отданы за оппозиционные политические силы. «Я вижу, что люди осознают реальность фальсификаций, искажения результатов волеизъявления. Но и вижу, что украинцы готовы противостоять системе, бороться за свои права и поддерживать демократических политиков новой генерации», - сказал В.КЛИЧКО.

В пресс-службе сообщили, что 20 октября началась трехдневная поездка В.КЛИЧКО на Ривненщину. В четверг В.КЛИЧКО посетил Ривне, райцентры Корец и Зоря, пообщался с коллективом Ривненской фабрики нетканых материалов и дал пресс-конференцию для местных СМИ. 21 октября лидер «УДАРа» планирует посетить Острог, где, в частности, встретится со студентами и преподавателями Острожской Академии.