СМИ: Европа начала отказывать украинским чиновникам в визах

Украинским чиновникам начали отказывать в получении виз в страны Евросоюза. Об этом заявил глава комитета по иностранным делам Верховной Рады Олег Белорус, сообщает Зеркало неделисо ссылкой на "Комментарии".

По его словам, это возможная реакция стран ЕС на то, что руководство нашей страны не выполняет обещания, которые давало высшему руководству Евросоюза. «Они предупреждали, что будут вводиться санкции», — отметил он.

«Отказ в визах – это первый этап санкций. Как стало мне известно, далее они будут рассматривать вопрос о введении индивидуальных санкций для руководства судебных органов и прокуратуры. На данный же момент санкции могут касаться госчиновников любого уровня», — подчеркнул депутат.

Напомним, сборная Украины по карате не попадает на чемпионат мира, который через несколько дней состоится в итальянском Турине. Спортсменам, которые являются одними из главных фаворитов турнира, попросту отказали в визе.