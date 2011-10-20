Открытие экспозиции роз в Национальном ботаническом саду
Во вторник, 25 октября, Национальный Ботанический сад им. Н.Гришко НАН Украины приглашает на открытие новой экспозиции растений «Розовый ручей». Таким образом будет завершен один из самых живописных ландшафтных ансамблей ботанического сада вместе с розарием, горным садом и участком топиарного искусства.
В открытии экспозиции примут участие:
Наталия ЗАИМЕНКО - директор Национального Ботанического сада им. Н.Гришко.
Александр МАКСИМЧУК - президент Ассоциации благотворителей Украины.
Юджин УОЛШ - генеральный директор компании «империал Тобакко» в Украине.
Торжественное открытие экспозиции - в 11:00.
Аккредитация представителей СМИ проводится по телефону (096) 976-48-50. Контактное лицо – Ольга ДЮБА, пресс-секретарь Национального ботанического сада.
Место сбора для СМИ – центральный вход в Ботсад (ул. Тимирязевская, 1) с 10:40 до 11:00.