Нардеп пугает украинцев покупкой голосов за колесо от машины

Выборы в Верховную Раду 2012 года станут референдумом относительно доверия действующей власти.

Такое мнение выразил народный депутат от «Нашей Украины» Владимир ВЯЗИВСКИЙ, выступая на круглом столе в институте Горшенина «Выборы-2012: будет ли борьба?».

«Будущие выборы будут референдумом относительно доверия действующей власти. Вопрос к оппозиции - сможет ли она выступить конструктивно», - сказал он. Относительно проектов законов о выборах народных депутатов, парламентарий отметил, что ключевые положения законопроектов, предлагаемых властью, закладывают основу для фальсификаций.

«Два самых плохих варианта: маленькие мажоритарные округа, где голоса кандидат может купить за колесо от автомашины, а также закрытые партийные списки», - сказал он. В то же время, В.ВЯЗИВСКИЙ отметил, что оппозиция предлагает открытые региональные партийные списки. «Увеличение округа до области делает невозможной покупку голосов в каждом селе и, как минимум, обязывает кандидата быть публичным политиком», - считает депутат.