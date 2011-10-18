«Батькивщина» призывает Запад арестовать счета семьи Януковича

Партия «Батькивщина» призывает западные страны ввести санкции против Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и других украинских высокопоставленных должностных лиц.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении партии по поводу интервью В.ЯНУКОВИЧА западным СМИ.

«Виктор ЯНУКОВИЧ взял курс на свертывание европейской интеграции, обострение отношений с Евросоюзом, отказ от подписания ключевых соглашений с ЕС и на закрепление в Украине авторитарного режима криминальной олигархии, несовместимой с европейской политической культурой и европейскими цивилизационными ценностями», - отмечается в заявлении «Батькивщины».

«ЯНУКОВИЧ не понимает или не хочет понять, что масштабы созданного его руками кризиса в отношениях Украины с ЕС значительно шире, чем преследование Юлии ТИМОШЕНКО, ее незаконное заключение и попытки уничтожить своих оппонентов», - отмечается в документе.

В партии убеждены, что В.ЯНУКОВИЧ узурпировал власть, в государстве происходит свертывание свободы слова и свободы собраний, подавление деловой и политической конкуренции, «коррупция, незаконная экспроприация бизнесов в пользу Семьи и правящей партии, использование правоохранительных органов в политических и предпринимательских интересах руководителей режима».

«Безусловно, такое поведение ЯНУКОВИЧА нуждается в жесткой реакции. Но Украина не должна расплачиваться за диктаторские замашки действующего президента. Должны быть введены персональные санкции против ЯНУКОВИЧА, ключевых финансовых и политических фигур, на которых держится режим, и исполнителей их преступных приказов. Всей этой группе лиц и членам их семей следует закрыть въезд в страны евроатлантического сообщества», - убеждены в партии «Батькивщина».

По мнению оппозиционеров, действенным средством противодействия «диктаторскому режиму должен стать арест зарубежных счетов семьи В.ЯНУКОВИЧА, его окружения и аффилированных с ними компаний, блокирование транзакций незаконно присвоенных ими денег».

«Не Украина, а руководители режима должны нести персональную ответственность за свои преступные действия», - отмечается в заявлении.

В «Батькивщине» считают, что перед угрозой как никогда реальной опасности все патриотические силы должны выступить вместе и остановить сползание Украины к международной изоляции и системному политическому и социально-экономическому кризису, вернуть государство на конституционный, цивилизованный, демократический путь.