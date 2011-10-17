Мирошниченко: Янукович не будет давить на ВР ради Тимошенко

Президент Виктор Янукович не будет давить на Верховную Раду с целью принятия решения о декриминализации статьи, по которой осуждена экс-премьер Юлия Тимошенко.

Об этом заявил представитель президента в Верховной Раде, депутат от Партии регионов Юрий Мирошниченко в эфире 5 канала.

"Нет достаточных оснований говорить, что решение о декриминализации части 3 статьи 365 будет приниматься президентом, или в его кабинете. Я думаю, что это будет коллегиальное решение", - отметил он.

"Сегодня на заседании фракции Партии регионов, где я участвовал, этот вопрос живо обсуждался. Решение не было принято, но однозначно, и мне кажется четко, было прокомментировано нашим коллегой Ефремовым, что нам нужно двигаться к совершенствованию законодательства", - уточнил депутат.

"Я вас могу заверить, что президент не будет вмешиваться, равно как он не вмешивался в судебное разбирательство, так же не будет вмешиваться в полномочия парламента принимать решения", - сказал Мирошниченко.

"Президент не будет давить на парламент с целью политической целесообразности. Это будет исключительно правовая логика. Эта логика будет результатом, как работы профильного комитета, так и итогом голосования Верховной Рады", - подытожил он.

Украинская правда