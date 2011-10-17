Украина не брала на себя долги ЕЭСУ – письмо Лавриновича Богословской

В Министерстве финансов нет никакой информации, которая бы подтверждала предоставление государственных гарантий по обязательствам корпорации ЕЭСУ.

Об этом, как сообщает Укрправда, говорится в письме министра юстиции Александра Лавриновича в ответ на запрос Инны Богословской.

"Украина как государство не несет ответственности за действия субъектов внешнеэкономической деятельности" ,- сказано в письме.

"Вместе с тем относительно предоставления гарантий правительством Украины по обязательствам корпорации "Единые энергетические системы Украины" сообщаем, что на момент написания указанных писем в период с 1995 по 1996 года законом Украины от 5 декабря 1990 года "О бюджетной системе", которым были определены правовые основы функционирования бюджетной системы, ее принципы, основы бюджетного процесса...не предполагалось предоставление правительством Украины государственных гарантий по обязательствам субъектов хозяйствования", - говорится в ответе министра.

"Вместе с тем по информации Министерства финансов в его распоряжении отсутствует информация относительно наличия любой задолженности корпорации "Единые энергетические системы Украины" перед Министерством обороны РФ и Министерством финансов не предоставлялись государственные гарантии по обязательствам корпорации", - подчеркнул Лавринович.

Ответ датирован 26 июня 2011 года.

Как известно, СБУ возбудила уголовное дело против Юлии Тимошенко за долги корпорации ЕЭСУ перед Россией.

"В частности Тимошенко обвиняется в том, что будучи президентом и фактическим собственником корпорации ЕЭСУ по предварительному сговору с бывшим премьером Павлом Лазаренко совершила покушение на растрату средств госбюджета в особо крупных размерах путем возложения на Кабинет министров обязательств частной корпорации ЕЭСУ перед Минобороны России на сумму 405,5 млн долларов", - сообщил руководитель главного следственного управления СБУ Иван Деревянко.