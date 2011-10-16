Ландик вместо СИЗО разгуливает по Луганску?

14 октября депутат Луганского горсовета Романа Ландик был замечен на улицах Луганска.

Об этом сообщил луганский правозащитник Константин Реуцкий, глава правления правозащитного центра "Поступ", сообщает Укрправда со ссылкой на "Lugansk. Медіа Стиль".

"Видел его позавчера вечером, 14 октября, в начале седьмого, неспешно идущего в Луганскую областную прокуратуру. Выглядел веселым и отдохнувшим", - сообщали Реуцкий.

"Не удивлюсь, если для Ландиков в нашем СИЗО существует такой себе "дневной стационар", - предполагает правозащитник.

26 сентября Ленинский районный суд Луганска вынес решение содержать Ландика до суда в следственном изоляторе.

Ранее Ген прокуратура России удовлетворила запрос Генпрокуратуры Украины от 19 июля о выдаче Ландика для привлечения его к уголовной ответственности.

21 сентября правоохранительные органы России передали Ландика правоохранительным органам Украины.

7 июля прокуратура Луганской области возбудила против него уголовное дело по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Ландик подозревается в избиении ночью 5 июля посетительницы ресторана "Баккара" в Луганске.