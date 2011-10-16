"Батькивщина" ставит запрещенные палатки с уведомлением мэра

В Днепропетровске городская организация партии «Батькивщина» с целью избежания судебного запрета с 5 октября ежедневно в письменном виде сообщает властям об установлении палаток для распространения информации о деятельности депутатов фракций «Батькивщина» в местных советах областного центра, получения поручений и приказов избирателей.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя парторганизации Валерий МУРЛЯН.

«Мы ежедневно отправляем по почте письма (с уведомлением о получении) на имя городского головы Днепропетровска об установлении на следующий день 8 информационных палаток в четко определенных местах, расписание их работы и количество людей, которые будут там находиться. Таким образом мы упреждаем возможность властей в очередной раз обратиться в суд за запретом на установку палаток. В письмах мы каждый раз ссылаемся на нормы законодательства об объединениях граждан и политических партиях», - уточнил В.МУРЛЯН.

Он напомнил, что «Батькивщина» не согласна с постановлением Днепропетровского окружного административного суда от 14 сентября о запрете устанавливать информационные палатки ввиду «угрозы национальной безопасности».

По словам В МУРЛЯНА, днепропетровская городская и областная организации «Батькивщины» сосредоточивают внимание на пропаганде идей партии среди населения, без митингов и акций протеста против действующей власти.