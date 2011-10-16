Яценюк инициирует мораторий на продажу земли

Лидер партии «Фронт Змін», народный депутат от НУ-НС Арсений ЯЦЕНЮК намерен в понедельник, 17 октября, зарегистрировать проект закона об установлении до 2014 года моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера на пресс-конференции в Днепропетровске.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, мораторий может быть снят лишь в случае проведения полноценной инвентаризации всех земель Украины, и в результате выдачи актов на право собственности на землю всем украинцам.

«Требуем от правительства обеспечения прав собственности на землю всем гражданам Украины», - отметил А.ЯЦЕНЮК.

Также, по его словам, мораторий на продажу земли можно будет отменить только после утверждения программы социально-экономического развития села.

«Сегодня власть в вопросах земли пытается провести то, что было проведено в 90-е годы с государственным имуществом. После приватизации государственного имущества государство, и тем более украинцы ничего не получили. Власть в 2012-2013 годах пытается приватизировать земли как последний актив, который остался в Украине», - отметил А.ЯЦЕНЮК.

Как сообщал УНИАН, 2 марта Верховная Рада отказалась продлить до 1 января 2015 года мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Таким образом, с 1 января 2012 года прекращается мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения.