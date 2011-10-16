Витренко: на руках у Януковича самая главная карта

Европа простит Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ уголовное дело против экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, если он продолжит «торпедировать» Россию.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом лидер Прогрессивной социалистической партии Украины Наталья ВИТРЕНКО сказала сегодня в своем выступлении на конференции международного движения «Интернациональная Россия» в Москве.

«Суд над ТИМОШЕНКО получил ярко русофобский окрас… Европа выступила с осуждением такого вердикта, но, тем не менее, ЯНУКОВИЧ, который еще недавно разыгрывал спектакль, что он пророссийский политик, на все это идет. Он бросает вызов демократической Европе, Европа вроде бы за права человека, но она спокойно проглотит дело ТИМОШЕНКО и подобные дела. Почему? Потому, что в руках у ЯНУКОВИЧА самая главная карта - карта торпедирования России», - сказала Н.ВИТРЕНКО.

Она отметила, что в декабре 2008 года между Украиной и США была подписана хартия о стратегическом партнерстве, в которой указано: «Раздел 2 пункт 1: Украина станет членом НАТО. Раздел 3 пункт 2 направлен на установления контроля Запада над энергетикой Украины, газотранспортной инфраструктурой».

По мнению Н.ВИТРЕНКО, нынешнее украинское руководство проводит курс своих предшественников, направленный на то, «чтобы Украина стала врагом России, членом НАТО, и чтобы транспортная инфраструктура - та жила, которая соединяет Россию и Европу, - была под американским контролем».

«Когда В.ЯНУКОВИЧ стал Президентом, он имел все основания эту хартию денонсировать. Однако 15 марта 2010 года парламентским большинством принимается соглашение (пункт 5.5) о том, что они обязуются выполнять хартию «Украина-США» о стратегическом партнерстве», - сказала она.

Также, по словам Н.ВИТРЕНКО, в Вашингтоне 12 апреля 2010 года В.ЯНУКОВИЧ встречался с Президентом США Бараком ОБАМОЙ, они подписали совместное заявление, которое начинается словами о том, что Украина обязуется выполнять хартию «Украина-США» о стратегическом партнерстве.

В связи с этим Н.ВИТРЕНКО считает, что «Украина выступает торпедой против России в угоду Западу. И Запад закрывает глаза на проявления на Украине неонацизма, нарушение прав человека и на Бог знает что еще».