Депутат Бундестага: из-за Тимошенко Украина может потерять Евро-2012

В Европе уверены в показательном и политическом характере уголовного преследования бывшего премьер-министра, лидера ВО «Батьківщина» Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат немецкого парламента, спикер по вопросам Украины Виола фон Крамон ТАУБАДЕЛЬ заявила на пресс-конференции в Харькове.

По ее словам, в Европе уверены, что судебные процессы по делам оппозиционеров являются показательными, нарушают принципы демократии и права человека.

Депутат Бундестага считает, что из-за преследований представителей оппозиции Украину могут лишить права на проведение Евро-2012, также ЕС может отказаться подписывать с Украиной соглашение об ассоциации.

«Думаю, что последствия будут еще до того, как мы вернемся домой. Мы тоже расскажем о наших впечатлениях. Украина хочет подписать договор об ассоциированном членстве в ЕС и свободной торговле, но заключение этого договора связано с некоторыми политическими предпосылками. Это касается и прав человека, и основ правового государства. Украина хочет двигаться в направлении Европы - мы это прекрасно понимаем и при других обстоятельствах, возможно, активно ее в этом поддерживали бы. Страны Евросоюза не всегда придерживаются одного мнения, но в этом случае Европа единогласна: процесс над ТИМОШЕНКО - показательный и политический без конкретного состава преступления», - цитирует слова Виолы фон Крамон ТАУБАДЕЛЬ харьковское информагентство Status Quo.

Представители немецкой делегации также отметили, что условия, в которых были подписаны газовые соглашения с Россией в 2009 году, были крайне сложными для Украины. «Это было политическое решение, которое нельзя преследовать юридическими методами. Кроме того, нужно вспомнить, в какой политической ситуации был подписан этот договор. Тогда были очень сложные условия для ведения переговоров. Это была зима 2009 г., в Болгарии и многих других европейских странах люди просто замерзали. И, конечно, увеличивалось давление со стороны Европейского Союза на Украину, потому что украинская газотранспортная сеть не функционировала, как положено, и ЕС настаивал на составлении нового газового договора», - отметила председатель парламентской группы, глава немецкой делегации Бербель КОФЛЕР.

Ранее на официальной встрече с председателем Харьковского облсовета Сергеем ЧЕРНОВЫМ и заместителем председателя Харьковской облгосадминистрации Евгением САВИНЫМ Б.КОФЛЕР также уделила много внимания судебному процессу по делу Ю.ТИМОШЕНКО. Она подчеркнула, что не может идти речь о приближении Украины к Евросоюзу и Германии, если в стране не будут действовать демократические нормы и европейские ценности.

В свою очередь, С.ЧЕРНОВ отметил, что преследование политических оппонентов в Украине было и во время президентства Виктора ЮЩЕНКО.

«В 2005 году, когда страну возглавляли Президент ЮЩЕНКО, премьер-министр ТИМОШЕНКО и министр МВД ЛУЦЕНКО, в течение одной недели уволили 20 тыс. государственных служащих, было возбуждено десятки тысяч уголовных дел против руководителей оппозиции, были арестованы господин Кушнарев (Евгений Кушнарев - покойный губернатор Харьковской области – УНИАН), господин КОЛЕСНИКОВ (нынешний вице-премьер-министр Украины - УНИАН), многие другие на районном уровне руководители оппозиционных партий. И мы не слышали такой поддержки оппозиции. Я считаю, что поддержка не может быть избирательной, а должна быть объективной, иначе мы говорим о двойных стандартах», - заявил председатель облсовета.

В рамках сотрудничества между Верховной Радой Украины и Бундестагом ФРГ делегация немецко-украинской группы по межпарламентским связям Бундестага во главе с Б.КОФЛЕР 12-14 октября посещала Киев и Харьков.

Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд Киева 11 октября приговорил Ю. ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы. Ю.ТИМОШЕНКО признали виновной по ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса (превышение власти и служебных полномочий) с лишением права занимать определенные государственные должности на три года. Суд также обязал Ю.ТИМОШЕНКО возместить НАК «Нефтегаз Украины» 1 млрд. 516 млн. грн. и судебные издержки.