ВКУ призывает мир еще активнее давить на Украину

Всемирный конгресс украинцев (ВКУ) призвал международное сообщество отстаивать демократические ценности в отношениях с властными структурами Украины.

Как сообщили УНИАН во Всемирном конгрессе украинцев, об этом говорится в письме организации к 17 высокопоставленным должностным лицам международных институтов, направленном 14 октября 2011 г., в связи с вынесением приговора и осуждением 11 октября Печерским районным судом Киева лидера оппозиционной партии «Батькивщина», бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

В письме отмечается, что большинство наблюдателей, международных лидеров и правозащитников выразили обеспокоенность по поводу политической мотивированности судебного процесса по делу Ю.ТИМОШЕНКО, который не отвечал международным стандартам справедливости, прозрачности и независимости. «Ведя судебный процесс над предыдущим премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО за принятие политических решений, властные структуры Украины полагались на устаревшее законодательство советского типа», - напомнили в ВКУ.

Всемирный конгресс украинцев призвал международное сообщество активизировать давление на украинскую власть для освобождения Ю.ТИМОШЕНКО из тюрьмы на период рассмотрения апелляционным судом жалобы на приговор Печерского райсуда Киева.

Также организация просит мировое сообщество четко заявить, что властные структуры Украины не имеют права пренебрегать основными европейскими демократическими ценностями, учитывая роль Украины в выполнении таких обязательств как председательство в Комитете министров Совета Европы до ноября 2011 г. и в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 2013 г., а также прием в следующем году матчей чемпионата Европы по футболу.

Кроме того, ВКУ призывает международные институты направить в Киев своих наблюдателей для ведения мониторинга апелляционного процесса по делу Ю.ТИМОШЕНКО.

Копии этого письма ВКУ направил Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ и Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Нине КАРПАЧЕВОЙ.

Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд Киева 11 октября осудил Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы. Ю.ТИМОШЕНКО признана виновной по ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса (превышение власти и служебных полномочий) с лишением права занимать определенные государственные должности на три года. Суд также обязал Ю.ТИМОШЕНКО возместить НАК «Нафтогаз Украины» 1 млрд. 516 млн. грн.