Около 500 активистов „Свободы” отправились в Киев

Сегодня из Львовской области в Киев выедут около 500 представителей ВО „Свобода”, чтобы принять участие в Марше славы УПА, который будет проходить 14 октября под лозунгом: "За социальное и национальное освобождение".

Об этом сообщил УНИАН председатель фракции ВО „Свобода” во Львовском городском совете Руслан КОШУЛИНСКИЙ.

Он также отметил, что в Киев поедут и все депутаты-„свободовцы” Львовского областного и городского советов.

„Депутаты от Львовской области вместе с представителями „Свободы” из других регионов проведут совместное торжественное собрание возле памятника Т.Шевченко, после завершения которого начнется Марш славы УПА с требованиями вернуть звание Героев Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу, признать борьбу ОУН-УПА национально-освободительной борьбой украинской нации и провозгласить 14 октября – День создания УПА – государственным праздником”, - рассказал Р.КОШУЛИНСКИЙ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского областного совета, во Львовской области 69-ю годовщину создания Украинской повстанческой армии отметят рядом мероприятий.

В частности, 14 октября в 09.30 состоится возложение цветов к Мемориалу неизвестному воину УПА и к памятнику Степану Бандере во Львове, в 14.00 состоится торжественное собрание в сессионном зале Львовского областного совета с участием представителей ветеранских организаций.

На следующий день, 15 октября, состоится праздничный концерт по случаю 69-й годовщины образования УПА на площади возле памятника И.Франко.

16 октября во Львове пройдет Марш славы Украинской повстанческой армии и военно-историческое театрализованное действо "Бой отделов УПА против подразделений войск НКВД".