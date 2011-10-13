Адвокат Тимошенко: будем добиваться отсутствия "состава преступления"

Апелляционный суд должен будет учесть декриминализацию статьи 365 Уголовного кодекса при рассмотрении дела экс-премьера Юлии Тимошенко.

Об этом сообщил адвокат Юлии Тимошенко Юрий Сухов в эфире 5 канала, пишет Укрправда.

"Если до заседания Апелляционного суда по рассмотрению нашей апелляции будет принят закон, которым будет декриминализирована статья 365, то, безусловно, Апелляционный суд обязан будет это учесть. И это может быть одним из оснований полного оправдания", - заявил он.

"Мы пишем апелляцию, и даже если будет принят соответствующий закон о декриминализации, мы все равно будем обращаться в суд с апелляцией", - добавил адвокат.

"Мы будем ставить вопрос о том, чтобы оправдательный приговор по этому делу был вынесен в связи с отсутствием в действиях Тимошенко Юлии Владимировны состава преступления", - уточнил Сухов.

Как известно, 11 октября Тимошенко была признана виновной в нарушениях при заключении в 2009 году газовых соглашений с Россией и приговорена к 7-ми годам лишения свободы.