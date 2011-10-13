Томенко: милиция взяла за принцип «вы критикуете власть - мы идем к вам»

Действия власти, которая использует правоохранительные органы по принципу: «если вы критикуете власть, то мы идем к вам», - являются недопустимыми.

Об этом сегодня заявил вице-спикер Верховной Рады Украины, один из лидеров БЮТ Николай ТОМЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

«Сегодня кто-либо из политиков, общественных деятелей, бизнесменов, если позволяет себе роскошь не соглашаться с властью на центральном или местном уровне, критиковать или же выходить на акции протеста, попадает в сферу так называемых разработок правоохранительных органов», - заявил Н.ТОМЕНКО.

Он отметил, что все незаконные проверки, которые происходят в эти дни, осуществляются для того, чтобы найти возможность через обыски, давление или другим способом заставить кого-то замолчать.

«Вчера мы все стали свидетелями беспрецедентного события, когда УБОП ворвался в частное жилище народного депутата Украины Евгения СУСЛОВА, осуществил обыск и избил политика. Сегодня уже стандартное для власти правило применено к лидеру организации воинов-афганцев, которая активно выступает не только против отмены льгот, но и против политики действующей власти», - отметил Н.ТОМЕНКО.

По его словам, фракция «БЮТ-Батьківщина» использует все возможные парламентские рычаги для недопущения продолжения незаконных действий в отношении оппозиции.

Как сообщал УНИАН, 12 октября представители правоохранительных органов проводили обыск в приемной народного депутата из фракции "БЮТ-Батьківщина" Е.СУСЛОВА в г. Сквира Киевской области.

Как сообщил сам Е.СУСЛОВ, утром приблизительно 25 сотрудников УБОП взломали дверь в его приемной без каких-либо объяснений. После этого, добавил Е.СУСЛОВ, ему удалось выяснить, что правоохранители ищут печать какого-то фермерского хозяйства.

«На все мои заверения и заявления, что это приемная народного депутата, никто не реагировал и не реагирует. Возбуждено какое-то надуманное уголовное дело, сути которого мне никто так и не объяснил», - сказал народный депутат.

Позднее МВД сообщило, что обыски в офисе и доме депутата Е.СУСЛОВА проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного за подделку документов фермерского хозяйства неизвестными лицами.

13 октября пресс-служба гражданского движения "Общее дело" распространила сообщение, что милиция при поддержке вооруженных сотрудников спецподразделений заблокировала работу организации ветеранов войны в Афганистане «Никто кроме нас».

По данным движения, в офисе организации «Никто кроме нас» в Киеве (ул. Красноармейская, 65, 3-й этаж) продолжается обыск. Также обыск проходит в квартире лидера организации Александра КОВАЛЕВА. Известно, что налоговые милиционеры руководствуются в своих действиях постановлением Макеевского городского суда Донецкой обл. Постановление было дано для выполнения макеевскому следователю, которого на месте событий нет. Поручения от него налоговики также не имеют. То есть, все их действия являются незаконными, заявляют в движении «Общее дело». В офис прибывают члены организации. Они заблокировали налоговика, который нанес несколько ударов в лицо Ю.ЛИТОХИНОЙ, и требуют от работников Печерского райотдела милиции задержать его как правонарушителя.

«Милиция отказывается. Афганцы, которых становится все больше, планируют осуществить гражданский арест всех налоговиков, собравшихся в офисе, учитывая неправомерность их действий и преступную пассивность милиции», - сказано в сообщении.

Как подчеркнули в «Общем деле», ветераны Афганистана связывают произвол правоохранителей исключительно со своей активной политической деятельностью. В частности, в связи с событиями 20 сентября под Верховной Радой, когда они осуществили штурм парламента, и подготовкой на завтра, 14 октября, всеукраинского Форума гражданского общества, который имел целью мобилизовать на активную борьбу всех воинов-"афганцев" и дать новый толчок политической активности всего общества, отмечается в сообщении.