В Киеве милиция проводит обыск в офисе афганцев

Милиция при поддержке вооруженных сотрудников спецподразделений заблокировала работу организации ветеранов войны в Афганистане «Никто кроме нас».

Сейчас в офисе организации «Никто кроме нас» в Киеве (ул. Красноармейская, 65, 3-й этаж) продолжается обыск, сообщили УНИАН в пресс-службе гражданского движения "Спільна справа".

Также обыск проходит в жилище лидера организации Александра КОВАЛЕВА, говорится в сообщении.

Как подчеркнули в «Спільній справі», ветераны Афганистана связывают произвол стражей порядка исключительно со своей активной политической деятельностью. В частности, в связи с событиями 20 сентября под Верховной Радой, когда они осуществили штурм парламента, и подготовкой на завтра, 14 октября, общеукраинского Форума гражданского общества, который имел целью мобилизовать на активную борьбу всех воинов-"афганцев" и дать новый толчок политической активности всего общества, отмечается в сообщении.