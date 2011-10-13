Макаревич написал песню «К нам в Холуево приезжает Путин» (видео)

Лидер рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич написал сатирическую песню "К нам в Холуево приезжает Путин", повествующую о подготовке провинциального города к приезду премьера. Как сообщает newsru, видео с записи песни выложил в интернет известный блогер Андрей Мальгин.

Запись была сделана через несколько дней после съезда партии "Единой России", на котором президент Дмитрий Медведев предложил выдвинуть Путина кандидатом в президенты в 2012 году, это предложение было поддержано партийцами.

Через несколько дней Макаревич сказал в интервью, что разочарован таким ходом событий: "Мне не очень нравится все, что происходит сегодня. Нам уже рассказали, кто у нас будет президент. Дело не в Путине, а дело в том, что есть ощущение, что нас лишают остатков права выбора".