Бютовцы пытаются ускорить декриминализацию статьи Тимошенко

Адвокаты Юлии Тимошенко на следующей неделе обжалуют приговор, вынесенный ей Печерским райсудом Киева. Они будут настаивать на том, что суд допустил нарушения уголовного и процессуального законодательств, а также апеллировать к тому, что за политические решения не может наступать уголовная ответственность. Вместе с тем вчера в Верховной раде был зарегистрирован проект постановления, предлагающий ускорить процедуру рассмотрения законопроекта, который может декриминализировать статью, по которой была осуждена экс-премьер. Об этом пишет "Коммерсантъ-Украина".

Как рассказал изданию председатель комитета Верховной рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Виктор Швец ("БЮТ-Батькивщина"), вчера на заседании комитета было принято решение о необходимости сократить подготовку к рассмотрению данного законопроекта ко второму чтению. Соответствующее постановление, по словам господина Швеца, он уже зарегистрировал в парламенте. "Если действовать по регламенту, то только 20 октября заканчивается срок подачи поправок к этому законопроекту, а это означает, что мы сможем рассмотреть его в парламенте не ранее ноября. Мы же хотим, чтобы он был рассмотрен уже на следующей неделе",— сказал Виктор Швец.

В свою очередь адвокаты уверены — декриминализация ст. 365 УК приведет к отмене приговора Юлии Тимошенко и требования выплатить 1,5 млрд грн ущерба, причиненного ею, по мнению суда, НАК "Нафтогаз Украины". "Если статья будет декриминализирована, приговор будет отменен полностью. То есть никакого возмещения не будет",— сказал Юрий Сухов. При этом Николай Сирый подчеркнул, что защита госпожи Тимошенко будет обжаловать решение суда первой инстанции даже в случае декриминализации статьи, по которой она была осуждена: "Есть судебное решение, хоть и незаконное, поэтому дело в любом случае должно поступить в апелляционный суд, который будет принимать решение, исходя или из аргументов, предоставленных на его рассмотрение, или из того, что будет изменено законодательство".

Вместе с тем господин Швец отметил, что в случае декриминализации ст. 365 УК процедура принятия решений по уголовным делам, которые уже были рассмотрены судами, будет описана в переходных положениях законопроекта N9221. "Со следующего дня после подписания президентом этого закона Тимошенко будет находиться в тюрьме незаконно, она должна будет немедленно освобождена из-под стражи, а дело закрыто в связи с отсутствием состава преступления. При этом никаких препятствий для ее политической деятельности, в том числе и для участия в выборах, не будет",— сказал Виктор Швец.