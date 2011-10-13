Стельмаха перевели во внештатные советники Президента

Экс-глава Национального банка Украины Владимир Стельмах стал внештатным советником президента Украины.

Как сообщается на официальном сайте главы государства, Виктор Янукович в среду одним своим указом уволил В.Стельмаха с должности своего советника, а другим указом назначил его своим внештатным советником.

В.Стельмах возглавлял Нацбанк с декабря 2004 года. 23 декабря 2010 года был уволен с этой должности, тогда же был назначен советником президента.

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