Ющенко: Тимошенко действовала вопреки национальным интересам

Экс-президент Украины Виктор Ющенко считает, что Юлия Тимошенко, заключив с Россией в 2009 году газовые соглашения, действовала вопреки национальным интересам. Об этом он сказал в интервью украинской службе Би-Би-Си.

"Украина этот контракт обслуживать не может. Он приносит нам убытки ежегодно. Если взять по транзиту, мы где-то не добираем 4 миллиарда долларов в год. За газ мы ежегодно переплачиваем от коммерческой рыночной цены приблизительно 3,5 миллиардов долларов", - заявил Ющенко.

"Почему Германия имеет базовую цену 250 долларов за кубометр газа, Словакия, Австрия имеют от 250 до 300, а Украина - 450? Причем я назвал государства, которые находятся на одной ветви газопровода. Почему, находясь ближе к источнику добычи, Украина платит цену, которая находится на границе между Францией и Италией в Альпах? Как вышло так, что Украина платит некорректную, нерыночную цену"? - спрашивает прежний президент.

Ющенко назвал ошибочной позицию нынешнего президента Украины Виктора Януковича, который не отменил заключенные в 2009 году с Россией соглашения о снабжении газа.

При этом Экс-президент считает, что позиция России относительно Украины будет неизменной - "подчиненная Украина, колониальная страна".

"Принять суверенность, независимость - у абсолютного большинства российских политиков эта категория надлежащего места не заняла", - заявил Ющенко.

Он также возложил на Тимошенко ответственность за раздробленность в рядах нынешней украинской оппозиции.

"Проблема демократии это то, что принесла в политику за последние 3-4 года та политическая сила, которая у нас была при власти. Это БЮТ. Раздор, шатание, борьба друг с другом– вот такое лоно демократов", - сказал Ющенко.