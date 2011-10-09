На Донетчине добровольно расстались с оружием

Население Донецкой области за сентябрь, объявленный в регионе месяцем добровольной сдачи оружия, сдало в милицию 470 единиц оружия.

Об этом сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Согласно сообщению, за указанный период в органы внутренних дел области населением добровольно было сдано в том числе: 2 оружия армейского образца; 27 единиц охотничьего нарезного оружия, 2 из которых хранились незаконно; 228 единиц охотничьего гладкоствольного оружия, 82 из них незаконно хранились; 8 – холодного оружия; 2 – самодельного огнестрельного оружия; 3 обреза охотничьего ружья; порядка 200 единиц газового оружия, 19 из которых хранились незаконно; 12 единиц оружия травматического действия.

Также жители области добровольно приносили в милицию боеприпасы и взрывчатые вещества. Из них свыше 800 штук боеприпасов к различным видам оружия, более 2 кг взрывчатых веществ, 6 электродетонаторов, 13 снарядов, 24 мины, 40 гранат, 12 запалов к гранатам.

Из общего количества сданного оружия зарегистрировано в собственность граждан 42 единицы, в отношении более 100 единиц решается вопрос относительно их дальнейшей регистрации, около 250 единиц оружия передано на уничтожение в склад вооружения ГУМВД области и 7 единиц направлено на комиссионную продажу.

Благодаря тому, что люди серьезно отнеслись к проведению месячника добровольной сдачи оружия, около 30 человек не были привлечены к уголовной ответственности, отметили правоохранители.

Так, например, в дежурную часть одного из райотделов милиции г. Донецка обратился 38-летний местный житель с заявлением о добровольной сдаче револьвера «Наган» калибра 7,62 мм и 7 патронов к нему. Как пояснил мужчина, указанное оружие он нашел в лесополосе Краснолиманского района во время сбора грибов.

В разрешительную систему Краматорского горотдела милиции обратился 25-летний житель г.Славянска. Молодой человек принес в милицию карабин «СВД», калибра 7,62 мм, без номера. С его слов, оружие он нашел в лесополосе недалеко от садового товарищества.

А 30-летний житель г. Тореза добровольно сдал в местный горотдел милиции взрывчатое вещество - «аммонит» весом 600 г. Мужчина пояснил, что указанное вещество он нашел на обвале одной из местных шахт.