Госдума снизила проходной барьер для партий на выборах

Госдума России приняла сегодня закона о снижении проходного барьера с 7% до 5% на федеральных парламентских выборах.

Как передает ИТАР-ТАСС, по действующему законодательству партия, преодолевшая на федеральных парламентских выборах 5-процентный барьер, вправе рассчитывать на один мандат, а преодолев барьер от 6% до 7% – на два депутатских места.

Принятые сегодня депутатами нормы не будут распространяться на выборы в Госдуму, которые состоятся в декабре 2011 года. Они вступят в силу при проведении выборов депутатов Госдумы седьмого и последующих созывов.