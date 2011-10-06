Янукович назвал вуз, который «делает больше, чем любой МИД»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предложил греческой власти на государственном уровне оказать поддержку Мариупольскому государственному университету, который поддерживает широкие связи с греческой общиной, как в Украине, так и в Греции.

Об этом он сказал во время своей встречи с главой Парламента Греческой Республики Филиппосом ПЕТСАЛНИКОСОМ, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины.

Глава государства обратил внимание на вклад, который делает это учебное заведение для укрепления украинско-греческих связей. «То, что делает университет для развития украинско-греческих отношений, не может сделать ни одно Министерство иностранных дел», - отметил он.

Глава Парламента Греции пообещал рассмотреть возможность поддержки Мариупольского университета на государственном уровне, включая и участие парламента.

Ф.ПЕТСАЛНИКОС обратил особое внимание на роль учебных заведений Мариуполя, Одессы, Севастополя в укрепление двусторонних отношений Украины и Греции, поскольку речь идет о вузах, где не только преподается греческий язык, но и прилагаются усилия для сохранения наследия греческой культуры в Украине.

Также Ф.ПЕТСАЛНИКОС подчеркнул весомый вклад Президента Украины в поддержку этих учебных заведений.