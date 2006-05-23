В Киеве началось пленарное заседание Саммита ГУАМ, в котором принимают участие президенты стран-участниц объединения, – Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, Президент Азербайджана Ильхам АЛИЕВ и Президент Молдовы Владимир ВОРОНИН.

В качестве гостей Саммита на заседании присутствуют также руководители других государств.

Заседание открыл Президент Украины В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, двухдневный саммит открылся в Киеве 22 мая.

Планируется, что в ходе его работы будет официально объявлено о преобразовании ГУАМ в международную организацию «Организация за демократию и развитие – ГУАМ» со штаб-квартирой в столице Украины. Запланировано также подписание устава организации и Совместной декларации.

В ходе Саммита ГУАМ главы государств – участниц этой организации - обсудят вопросы сотрудничества в отрасли энергетики, диверсификации источников поставок энергоносителей, усиления взаимодействия по вопросам урегулирования «замороженных конфликтов», реализации рамочной программы ГУАМ-США, а также дальнейшее развитие отраслевого сотрудничества.