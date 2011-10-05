Генсек СЕ: Вы не можете судить Тимошенко под политическим влиянием

Генеральный секретарь Совета Европы Торбйорн ЯГЛЕНД заявляет о необходимости честного судебного разбирательства дела экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом он заявил сегодня в разговоре с украинскими журналистами в Брюсселе.

“Мой месидж сейчас – должно быть честное судебное расследование, судебная система должна работать, базируясь на законе, вы не можете судить под политическим влиянием”, - сказал Т.ЯГЛЕНД.

Он отметил, что украинский Уголовный кодекс также нуждается в изменениях, чтобы политик за политические решения не попадал в тюрьму по статьям Уголовного кодекса.

Генеральный секретарь Совета Европы отметил, что провел встречу с заместителем председателя партии “Батьківщина” Григорием НЕМЫРЕЙ и дочерью Юлии ТИМОШЕНКО Евгенией КАРР.

По его словам, он хотел этой встречи, чтобы больше узнать о ситуации вокруг Ю.ТИМОШЕНКО, поскольку Совет Европы внимательно следит за ее делом.

“Мы не хотим вмешиваться в деятельность судов, но для нас важно знать, как идет этот процесс в Украине”, - сказал Т.ЯГЛЕНД.