Тимошенко осудят, но не посадят?

Обвинительный приговор экс-премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО будет вынесен, после чего ее освободят по президентскому закону о декриминализации, и она сможет принять участие в выборах.

Об этом газете "Зеркало недели. Украина" сообщил источник в руководстве парламентского большинства.

«ТИМОШЕНКО в общественном сознании должна остаться виновной», - сказал источник.

По его словам, президентский закон о декриминализации должен быть принят до 20 октября, т.е. даты, на которую назначен визит Президента Виктора ЯНУКОВИЧА в Брюссель.

Уже в четверг, 6 октября, Верховная Рада в первом чтении рассмотрит президентский законопроект о декриминализации экономических преступлений. Пока он не содержит отмены уголовной ответственности по ст. 365 УК (по которой судят Ю.ТИМОШЕНКО). Эта норма появится ко второму чтению, пишет газета.

11 октября судья Печерского суда Родион КИРЕЕВ начнет оглашать приговор, и, как предположил источник, «Ю.ТИМОШЕНКО будет осуждена».

По его мнению, после оглашения приговора, на пленарной неделе, которая начнется 18 октября, ВР примет во втором чтении и в целом закон о декриминализации. При этом будет выбран вариант внесения изменений о снятии уголовной ответственности для лиц, которые занимают политические должности (т.е. для членов правительства).